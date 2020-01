Volley, Ivan Zaytsev: “Ora non penso alle Olimpiadi. All’Italia maschile manca il ricambio generazionale delle donne” (Di sabato 4 gennaio 2020) Ivan Zaytsev si sta godendo un piccolo periodo di riposo in concomitanza con l’arrivo del nuovo anno ma tra pochi giorni tornerà a spron battuto in palestra per prepararsi in vista delle ripresa del campionato in programma il prossimo 16 gennaio, al momento la SuperLega è ferma per lasciare spazio ai tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ma lo Zar non è minimamente interessato da quanto succede a Berlino perché l’Italia ha già staccato il pass per la rassegna a cinque cerchi. mancano praticamente sette mesi ai Giochi, in programma dal 22 luglio al 9 agosto, e al momento l’opposto di Modena non sembra pensarci più di tanto come ha dichiarato in un’intervista concessa al Corriere dello Sport: “Adesso non ci penso perché è presto. So bene che l’appuntamento di Tokyo segna la carriera di un giocatore di pallavolo, specie se le Olimpiadi ... Leggi la notizia su oasport

