Vogue Italia di gennaio senza foto, è la prima volta nella storia (Di sabato 4 gennaio 2020) Per la prima volta nella sua storia il patinato magazine Vogue Italia rinuncia a utilizzare le foto di abiti e modelle per dare spazio a disegni e illustrazioni, di artisti noti, come Milo Manara e in ascesa, mettendo la creatività al servizio della sostenibilità in un numero speciale, in edicola il 7 gennaio, ma anche a sostegno di un’altra buona causa, che vedrà la cifra risparmiata per la realizzazione del numero, andare a contribuire al restauro della Fondazione Querini Stampalia onlus di Venezia, danneggiata dall’acqua alta.“Tutte le copertine, e i servizi del numero di gennaio - scrive il direttore di Vogue Italia Emanuele Farneti nell’editoriale - sono stati realizzati da artisti, noti, emergenti, nomi dell’arte e leggende del fumetto, che hanno raccontato la moda rinunciando a viaggiare, spedire interi guardaroba, inquinare.La ... Leggi la notizia su huffingtonpost

vogue_italia : Avete già visto le 7 copertine illustrate di Vogue Italia di gennaio? Sono tutte disegnate, non fotografate: scopri… - vogue_italia : Questa è una delle 7 cover di Vogue Italia di gennaio: un numero speciale in cui sia le copertine sia i servizi di… - vogue_italia : Vi piace la gonna della regina Letizia? Ecco dove potete trovarla ?? -