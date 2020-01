Vogue, in edicola un numero speciale senza foto per aiutare l’ambiente. All’interno solo disegni: tra gli illustratori anche Milo Manara (Di sabato 4 gennaio 2020) Disegni al posto delle foto patinate di abiti e modelle: Vogue Italia, sul numero di gennaio, fa una piccola rivoluzione in favore dell’ambiente. “La copertina e i servizi sono stati realizzati da artisti che hanno raccontato la moda rinunciando a viaggiare, spedire interi guardaroba, inquinare – ha spiegato il direttore Emanuele Farneti – La sfida è dimostrare che è possibile raccontare gli abiti senza fotografarli”. Le pagine sono state illustrate da artisti del calibro di Vanessa Beecroft, Milo Manara e Yoshitaka Amano. Il budget risparmiato dalla produzione di servizi verrà devoluto alla Fondazione Querini Stampalia Onlus di Venezia, fortemente danneggiata dall’acqua alta dello scorso novembre. Visualizza questo post su Instagram *NO PHOTOSHOOT PRODUCTION WAS REQUIRED IN THE MAKING OF THIS ISSUE A preview of the ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

