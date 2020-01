“Voglio tornare come prima”, il Ken Umano si pente: ecco le foto di prima degli interventi (Di sabato 4 gennaio 2020) Rodrigo Alves si pente. Il brasiliano, balzato agli onori della cronaca per essersi sottoposto ad oltre 60 operazioni di chirurgia plastica entrando nel Guinness dei primati, vorrebbe tornare indietro. A confessarlo è lui stesso in un’intervista al “Daily Mail”. Il Ken Umano, com’è stato ribattezzato, è costantemente a dieta per non avere problemi dopo le 22 liposuzioni subite. Di recente gli è stato chiesto di perdere 16 chili per ragioni professionali. (Continua…) “Voglio tornare come prima – svela – Per quanto mi piacerebbe essere quello che mi chiedono per motivi lavorativi – ha spiegato – io ho 36 anni e non voglio più essere magro. Sto cercando di ridimensionarmi e di circondarmi di persone che mi amano per quello che sono e non per come mi vedono”. (Continua…) “Negli ultimi sette anni ho dovuto essere all’altezza delle aspettative della gente, ed oggi ... Leggi la notizia su howtodofor

