Vivere insieme il nostro tempo, l'unica medicina alla paura del futuro (Di sabato 4 gennaio 2020) Il tempo ci sfugge, ma lascia sempre su di noi il suo segno, a volte quel segno è una cicatrice, figlia di ferite più o meno profonde, altre volte una carezza che ha comunque saputo lasciare un marchio, una traccia sulla nostra esistenza. Il tempo ci sfugge, ma lascia sempre su di noi il suo segno, a volte quel segno è una cicatrice, figlia di ferite più o meno profonde, altre volte una carezza che ha comunque saputo lasciare un marchio, una traccia sulla nostra esistenza. Da sempre (...) - Tribuna Libera / tempo Leggi la notizia su feedproxy.google

Miralem_Pjanic : Ju20Us ?? servirà ognuno di voi per vivere insieme un altro anno meraviglioso???? #BuonAnno #HappyNewYear 2??2?? - MuseoBCCgenova : Quello che vedete è il motore del nostro presepe meccanico. In movimento da oltre ottant’anni! Per l’epifania sarem… - idknamjoona : @namjoonhae ogni volta per tornare giù mi prende malissimo, vado in totale breakdown perchè mi sento in colpa a far… -