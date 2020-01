Vivere insieme il nostro tempo - l'unica medicina alla paura del futuro : Il tempo ci sfugge, ma lascia sempre su di noi il suo segno, a volte quel segno è una cicatrice, figlia di ferite più o meno profonde, altre volte una carezza che ha comunque saputo lasciare un marchio, una traccia sulla nostra esistenza. Il tempo ci sfugge, ma lascia sempre su di noi il suo segno, a volte quel segno è una cicatrice, figlia di ferite più o meno profonde, altre volte una carezza che ha comunque saputo lasciare un marchio, una ...

Vivere insieme il nostro tempo - l'unica medicina alla paura del futuro : Il tempo ci sfugge, ma lascia sempre su di noi il suo segno, a volte quel segno è una cicatrice, figlia di ferite più o meno profonde, altre volte una carezza che ha comunque saputo lasciare un marchio, una traccia sulla nostra esistenza. Il tempo ci sfugge, ma lascia sempre su di noi il suo segno, a volte quel segno è una cicatrice, figlia di ferite più o meno profonde, altre volte una carezza che ha comunque saputo lasciare un marchio, una ...

Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso tornano a Vivere insieme a Cellino? L’indizio di Cristiano Malgioglio [FOTO] : Al Bano e Loredana Lecciso sono tornati insieme? I fan della storica coppia da anni sperano che Al Bano e Romina Power tornino di nuovo insieme non solo dal punto di vista professionale, ma anche sentimentale. Nonostante la cantante statunitense più volte, in tono ironico, ha detto di essere ancora innamorata dell’ex marito, il Maestro salentino ha detto che non tornerà con nessuna delle madri dei suoi figli. Tuttavia qualche ora fa uno ...

Il gemello scopre un cancro e si suicida insieme al fratello : non volevano Vivere divisi : Non accettavano di vivere l’uno senza l’altro. Sembra essere stata questa la ragione che ha spinto al suicidio due fratelli gemelli del Kent, ex star di un reality show molto popolare in Gran Bretagna, dopo che ad uno di loro era stato diagnosticato un cancro. Billy e Joey Smith, 32 anni, sono stati trovati sabato scorso vicino ad un albero. Pochi giorni prima avevano postato sui loro account social un video nel quale cantavano e ...

Il dramma dei fratelli gemelli star tv - si uccidono insieme : “Non potevano Vivere separati” : Bill e Joe Smith, due fratelli gemelli di 32 anni, sono stati trovati senza vita uno accanto all'altro in una stradina nel Kent, in Inghilterra. Secondo i famigliari si tratterebbe di un doppio suicidio dovuto alla depressione. Numerosi i messaggi di cordoglio per i due che avevano partecipato al programma tv "Il mio grosso grasso matrimonio Gypsy".Continua a leggere