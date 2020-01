Vittorio Sgarbi, l'assurda profezia sulle regionali: "In Emilia vincerà il centrodestra, lo ha detto Maometto" (Di sabato 4 gennaio 2020) "Il centrodestra vincerà in Emilia-Romagna. Lo dice anche il Corano". Vittorio Sgarbi si lascia andare a una profezia non appena arrivato a Bologna per presentare i candidati di Forza Italia alle prossime regionali. Con lui c'è anche la capogruppo azzurra al Senato, Anna Maria Bernini. Il caso infat Leggi la notizia su liberoquotidiano

HuffPostItalia : Vittorio Sgarbi: 'In Emilia-Romagna vince il centrodestra, lo dice il Corano' - magnus81591356 : RT @HuffPostItalia: Vittorio Sgarbi: 'In Emilia-Romagna vince il centrodestra, lo dice il Corano' - The_ChosenOne_1 : RT @HuffPostItalia: Vittorio Sgarbi: 'In Emilia-Romagna vince il centrodestra, lo dice il Corano' -