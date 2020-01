Vittorio Sgarbi: "In Emilia-Romagna vince il centrodestra, lo dice il Corano" (Di sabato 4 gennaio 2020) “Il centrodestra vincerà in Emilia-Romagna. Lo dice anche il Corano”. Show di Vittorio Sgarbi, arrivato a Bologna per presentare i candidati di Forza Italia alle prossime regionali insieme alla capogruppo al Senato di Forza Italia, Anna Maria Bernini.Il caso vuole che all’hotel Savoia Regency, dove è in programma la conferenza degli azzurri, si stia svolgendo anche la prima edizione del “concorso del sacro Corano” organizzato dalla Confederazione islamica italiana. Sono dunque tante le persone di fede musulmana che affollano il centro congressi dell’albergo. Due di loro avvicinano Sgarbi e Bernini nel parcheggio antistante l’hotel. E Sgarbi chiede. “Voi siete islamici moderati?”. Poi lancia la provocazione. “E Salvini non è che dica cose sbagliate...”. “Assolutamente no - risponde uno dei due ... Leggi la notizia su huffingtonpost

