VISTI DA SINISTRA/ Iran, Ilva, prescrizione: ha ancora senso la resistenza M5s-Pd? (Di sabato 4 gennaio 2020) Non solo Mattarella: nemmeno il Pd sarebbe più disposto a vedere scendere ancora più in basso l'attuale governo. Ecco le valutazioni in casa Dem Leggi la notizia su ilsussidiario

StefanoBisogni : @TucciTuccio @guffanti_marco @fanpage Dato che non è la prima volta che succede, io mi domando perché non facciano… - Ke46991990 : @spinax64 @GiorgiaMeloni @virginiaraggi @M5SRoma Sicuramente la sinistra ha messo anche degli incompetenti, visti i… - SBerritta : VISTI DA SINISTRA/ Iran, Ilva, prescrizione: ha ancora senso la resistenza M5s-Pd? -