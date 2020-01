Vieni da me vola in alto nelle vacanze: Caterina Balivo si gode il record (Di sabato 4 gennaio 2020) La Rai ormai da anni sceglie di mandare in onda i suoi programmi dal day time anche nel periodo di festa. Scelta che, anche tra il finire del 2019 e i primi giorni del 2020 ha premiato i programmi della rete. Non fa eccezione Vieni da me che, durante l’anno, zoppica a causa della fortissima concorrenza che arriva in particolare da Canale 5. Quando infatti in quel di Mediaset prende il via Uomini e Donne non ce n’è per nessuno. In questi giorni di festa però Caterina Balivo ha confezionato delle puntate di Vieni da me, insieme alla sua squadra di autori, sicuramente molto piacevoli e ha conquistato il pubblico della rete. Vieni DA ME ASCOLTI record PER IL PROGRAMMA DI Caterina Balivo Ieri tante le storie raccontate da Caterina Balivo, storie di personaggi famosi ma non solo. A far commuovere il pubblico che ha premiato Vieni da me con il miglior risultato di ... Leggi la notizia su ultimenotizieflash

