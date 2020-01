VIDEO Tour de Ski 2020, Anamarija Lampic vince la sprint in Val di Fiemme. Lucia Scardoni ottima quinta (Di sabato 4 gennaio 2020) La slovena Annamarija Lampic ha vinto la sprint a tecnica classica che è andata in scena in Val di Fiemme, prova valida per il Tour de Ski 2020. La giovane balcanica si è imposta nell’atto conclusivo trovando la giusta zampata davanti alla forte norvegese Astrid Jacobsen e alla statunitense Jessica Diggins. Ottima prova per la nostra Lucia Scardoni che è riuscita a qualificarsi con grande piglio alla finale chiudendo poi in quinta posizione. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi della sprint femminile in Val di Fiemme, prova valida per il Tour de Ski 2020. VIDEO sprint FEMMINILE VAL DI Fiemme, Tour DE SKI 2020: CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI DI FONDO stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui ... Leggi la notizia su oasport

