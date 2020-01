Video, missili colpiscono la Green Zone dell’Ambasciata USA (Di sabato 4 gennaio 2020) Risuona l’allarme intorno all’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad. Secondo quanto riferiscono fonti della sicurezza irachena ad «Agenzia Nova», due colpi di mortaio sono caduti nella Green Zone, la zona sotto tutela internazionale. La caduta dei due razzi ha provocato, riferisce la Reuters, 5 feriti. Poco dopo è stata colpita anche una base aerea, quella di Balad, che ospita i caccia F16 e soldati statunitensi con tre colpi di mortaio. Secondo il corrispondente di Sky News Arab, l’ingresso della strada che porta all’ambasciata americana è stata chiusa. (Continua…) Gli Stati Uniti avevano deciso qualche giorno fa di inviare ulteriori forze in Iraq per difendere il personale dell’Ambasciata Usa a Baghdad, dopo che centinaia di manifestanti iracheni filo-iraniani hanno presidiato l’esterno della sede diplomatica per protestare contro i raid Usa sulle basi dei miliziani ... Leggi la notizia su howtodofor

