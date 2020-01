VIDEO Fabio Fognini rivela tutte le sue emozioni dopo la nascita di sua figlia Farah: “Un qualcosa di indescrivibile” (Di domenica 5 gennaio 2020) Fabio Fognini, domani, sarà impegnato nel secondo match dell’ATP Cup 2020, competizione riservato alle rappresentative nazionali in questo inizio d’anno per il tennis. A Perth (Australia), gli azzurri affronteranno la formazione norvegese, che nel primo incontro ha sconfitto a sorpresa gli Stati Uniti. Il ligure se la vedrà contro l’insidioso Casper Ruud e dovrà esprimere un gioco efficace e continuo per imporsi. Indubbiamente, però, per Fabio i pensieri sono ancora legati a qualcosa di estremamente importante, ovvero l’arrivo di sua figlia Farah, pargolo nato dall’unione con Flavia Pennetta. Sono ancora vive le emozioni del tennista nel raccontare quei momenti così speciali. Di seguito il VIDEO: VIDEO Fabio Fognini rivela tutte le sue emozioni dopo la nascita di sua figlia Farah CLICCA QUI PER tutte LE NOTIZIE DEL ... Leggi la notizia su oasport

