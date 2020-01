Vidal-Barcellona-Inter, la vicenda rischia di finire male: i blaugrana accusano, ecco chi è finito nel mirino (Di sabato 4 gennaio 2020) Una vicenda che rischia di finire male. Stiamo parlando della denuncia di Arturo Vidal al Barcellona per il mancato pagamento di alcuni bonus. La società catalana adesso accusa e nel mirino ci finisce un personaggio in particolare: Fernando Felicevic, procuratore del cileno. Non il centrocampista dunque, secondo i blaugrana, il responsabile del caso legato alla denuncia, ma il suo agente. Come rivelano dalla Spagna (La Vanguardia), l’idea di Felicevic era quella di forzare la mano per agevolare la cessione dell’ex Juve, seguito dall’Inter. Proprio ieri la commissione mista AFE-Liga si è espressa in merito respingendo il ricorso del calciatore che può scegliere di proseguire la sua battaglia ricorrendo alla giustizia ordinaria.L'articolo Vidal-Barcellona-Inter, la vicenda rischia di finire male: i blaugrana accusano, ecco chi è finito nel mirino sembra essere il ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

