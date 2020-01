Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2020 ore 10:30 (Di sabato 4 gennaio 2020) Viabilità 4 GENNAIO 2020 ORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA INTERNA SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE SULLA CORSIA DI MARCIA LENTA ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE Roma NORD; SI TRANSITA QUINDI SU DUE CORSIE, CI SONO CODE A PARTIRE DALAL FLAMINIA. SULLA PONTINA CODE TRA TOR DE CENCI E CASTEL RomaNO VERSO LATINA. RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO LA Regione NEI GIORNI SCORSI, RESTANO CHIUSE LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000, CI TROVIAMO NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA, LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE, LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 19+000 E 19+700 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI ... Leggi la notizia su romadailynews

