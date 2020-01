Via delle Puglie, la situazione peggiora: Pasquariello illustra il piano-lavori (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – “Intervenire adesso, con il ghiaccio della notte sarebbe non solo inutile, ma persino dannoso”. Ha risposto così l’Assessore ai lavori Pubblici del Comune di Benevento, Mario Pasquariello, quando gli abbiamo rappresentato le segnalazioni riguardanti via delle Puglie sulla dissoluzione quasi totale del manto di asfalto. La situazione, rispetto al novembre scorso, si è infatti aggravata fino a interessare anche le strade adiacenti, come Via delle Poste, dove la condizione del suolo stradale si presenta effettivamente disastrosa. Lo stesso Pasquariello ha riconosciuto l’esigenza di intervenire, ma solo quando il meteo darà un po’ di tregua: “Ad una serie di problemi pregressi si è aggiunto più di recente il collasso di una condotta fognaria che ha aggravato pesantemente la tenuta del bitume, ma pensare di intervenire in ... Leggi la notizia su anteprima24

