Verso Tokyo 2020, 10 azzurri da medaglia (Di sabato 4 gennaio 2020) JESSICA ROSSIIRMA TESTAPELLEGRINI-QUADARELLAFRANK CHAMIZOLUPO-NICOLAINOEMI BATKIYEMAN CRIPPAGREGORIO PALTRINIERIELISA DI FRANCISCAFILIPPO TORTUDi corsa Verso Tokyo 2020, tenendo bene a mente che le Olimpiadi non durano 16 giorni, ma quattro anni: quelli della rincorsa di chi vuole esserci (e magari vincere). Nello specchietto retrovisore «a cinque cerchi» gli azzurri vedono Rio 2016, con l’Italia che si confermò nella top 10 dello sport mondiale: 28 le medaglie (8 ori, 12 argenti e 8 bronzi), lo stesso bilancio della precedente edizione di Londra 2012. Ma che succedeà in Giappone? Abbiamo provato a immaginare dieci azzurri da medaglia. Scopriamo chi sono. Federica Pellegrini – Nuoto 200 stile libero Ha iniziato a vincere a sedici anni. Ha conquistato tutto. Medaglie, fama, l’affetto degli italiani. Ha fissato l’obiettivo Tokyoo 2020 come l’ultimo della sua carriera. «E’ giusto ... Leggi la notizia su vanityfair

