Venti di guerra in Medio Oriente, Conte: “Fermare l’escalation”. La Cina avverte gli Usa (Di sabato 4 gennaio 2020) Il premier Conte sulla tensione tra Usa e Iran: “L’Ue deve farsi sentire per fermare l’escalation”. Di Maio: “Serve moderazione”. ROMA – Il premier Conte rompe il silenzio sulla tensione tra Usa e Iran. In una nota, riportata dal sito di Repubblica, il presidente del Consiglio ha chiesto alle parti in causa “dialogo e senso di responsabilità“. Da Palazzo Chigi, inoltre, si auspica un intervento da parte dell’Unione Europea per fermare questa escalation. “Conte – si legge nel comunicato – si sta prodigando affinché l’Europa possa esercitare tutto il proprio peso diplomatico per evitare sviluppi imprevedibili e vanificare tutti gli sforzi per stabilizzare l’area. Massima attenzione per i nostri militari“. Di Maio: “Mantenere aperti i canali con tutti gli ... Leggi la notizia su newsmondo

