Valentina Ferragni Instagram, “quadrata e senza punto vita” in bikini: lei ‘asfalta’ ogni critica (Di sabato 4 gennaio 2020) Umori altalenanti sotto i post Instagram di Valentina Ferragni: l’ultima immagine in particolare ha scatenato una discussione dalle proporzioni enormi sull’account social della sorella di Chiara, non senza il diretto intervento dell’interessata che ha fornito una risposta davvero spiazzante. Non è la prima volta che Valentina finisce nel mirino degli haters, o comunque di chi non condividendone le scelte disprezza l’aspetto fisico della bionda cremonese, non considerandolo adatto al ruolo di influencer. Ma chi ne stabilisce i canoni? Lo scatto in bikini della più piccola delle Ferragni ritrae Valentina in un due pezzi a vita alta in piscina. L’immagine a figura intera scatena il disappunto di un’utente. Valentina Ferragni Instagram, lo scatto in costume scatena la polemica “Perdonatemi – scrive sotto il post Instagram di Valentina una followers – ma se questa deve fare pubblicità ... Leggi la notizia su urbanpost

fentysmh : Programma protezione Valentina Ferragni subito - oursunflow : Valentina Ferragni non può pubblicare una foto in costume che viene investita da commenti cattivissimi in cui le di… - trapmoney00 : Valentina Ferragni è di un altro livello rispetto alla sorella. E ha pure dei bei piedini da gustare -