Usa, rispondono a un annuncio per modelle e finiscono in video hard. Sito di porno amatoriale condannato a risarcire 22 ragazze (Di sabato 4 gennaio 2020) Avevano risposto a un annuncio su Craiglist e pensavano di essere reclutate per lavorare come modelle: e invece una ventina di ragazze erano diventate le protagoniste di video porno, finiti online a loro insaputa. Un giudice di San Diego, negli Stati Uniti, ha condannato i gestori del Sito pornografico “amatoriale” GirlsDoPorn a risarcire 22 donne con 12,7 milioni di dollari, più di 11 milioni e mezzo di euro. Dopo aver risposto all’annuncio, le ragazze, all’epoca tra i 18 e i 22 anni, venivano contattate da altre donne che proponevano loro di fare video porno destinati a collezionisti privati, in Australia e in Nuova Zelanda, in formato DVD. Alle ragazze veniva promesso che i filmati non sarebbero mai finiti online, ma in realtà sono stati caricati sul Sito di porno amatoriale GirlsDoPorn. Alcune clip sono finite anche in grandi siti, come PornHub e YouPorn, ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

