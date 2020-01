Usa-Iran, Di Maio: “Uso della forza non ha mai portato da nessuna parte. Prossima primavera ospiteremo riunione della coalizione anti-Isis” (Di sabato 4 gennaio 2020) Un appello al “dialogo” e alla “responsabilità”, perché l’uso della forza “non ha mai portato da nessuna parte”. Anzi: “Ha sempre provocato ulteriore destabilizzazione ed effetti devastanti sia sul piano umanitario, sia su quello migratorio”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, commenta su Facebook l’attacco degli Stati Uniti in Iraq che ha portato alla morte del generale Iraniano Qassem Soleimani, agitando il Medio Oriente. E annuncia che “in primavera, in Italia, ospiteremo la riunione della coalizione anti-Daesh”. Perché “in quella regione la nostra priorità è e resta la lotta al sedicente Stato Islamico”, ha ribadito il ministro degli Esteri ricordando che “ci sono nostri militari che sono stati gravemente feriti o sono morti per combattere Daesh, in ogni sua forma. Uomini e donne in ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

