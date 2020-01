Usa delusi dagli alleati europei. Pompeo: "Non utili come potrebbero" (Di sabato 4 gennaio 2020) Nelle ore successive al raid a Baghdad in cui è stato ucciso Qassam Soleimani, Mike Pompeo ha preso il telefono e ha fatto un corposo giro di telefonate a tutte le principali capitali mondiali per spiegare la decisione del presidente Donald Trump. Il segretario di Stato americano ha avuto colloqui con Pechino, Mosca, Kabul, Islamabad, Parigi, Londra e Berlino.Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, bacchetta gli alleati europei che, a suo giudizio, non sono stati “così disponibili” come avrebbero dovuto nel comprendere le ragioni che hanno spinto gli americani a uccidere il generale iraniano Qassem Soleimani.In un’intervista a Fox News, Pompeo ha raccontato come, all’indomani del raid, sia stato al telefono con i leader di tutto il mondo per spiegare l’attacco: “Ho parlato con i nostri partner nella regione per spiegare loro cosa ... Leggi la notizia su huffingtonpost

