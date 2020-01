Unisannio: eletto il nuovo Consiglio Direttivo prima dell’Annual Meeting (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il giorno 30/12/2019 si è tenuta presso la sala Ex Biblioteca del Rettorato dell’Università degli Studi del Sannio, l'”Annual Meeting 2019″ organizzato dall’Associazione Alumni Unisannio – l’associazione che riunisce i laureati dell’Ateneo sannita (maggiori informazioni sul link: http://www.alumniUnisannio.it/ – in collaborazione con l’Università degli Studi del Sannio. L’incontro è stato preceduto dall’assemblea dell’associazione, aperta ai soli soci, durante la quale sono stati eletti la nuova Presidente e il nuovo Consiglio Direttivo. L’evento ha rappresentato per i laureati dell’Università l’occasione di rivedersi e scambiarsi gli auguri con un brindisi di fine anno ed ha visto la partecipazione di numerosi professionisti ed imprenditori che si sono formati ... Leggi la notizia su anteprima24

