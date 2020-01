Una Vita: anticipazioni puntate prossima settimana, 7-10 gennaio (Di sabato 4 gennaio 2020) anticipazioni Una Vita, trame nuova settimana: Celia e Felipe si salvano settimana ricca di colpi di scena a Una Vita. La soap opera spagnola andrà in onda saltando il giorno dell’Epifania, il 6 gennaio infatti la telenovelas di Aurora Guerra non verrà trasmessa. Le anticipazioni delle puntate della prossima settimana di Una Vita svelano che Telmo farà di tutto per tenere Lucia lontana da Celia e Felipe, per eVitare che venga contagiata. Il parroco sarà molto vicino agli Alvarez-Hermoso che inizieranno una cura alternativa proposta dal dottor Quilles. Ad Acacias 38 saranno tutti in ansia per Celia e Felipe, ma presto Casilda porterà un messaggio da parte di Padre Telmo in cui il sacerdote racconterà che la cura inizierà a fare effetto. In paese verrà organizzata una festa in onore del parroco per ringraziarlo delle attenzioni fornite a Felipe e Celia. Intanto Lolita annullerà le ... Leggi la notizia su lanostratv

