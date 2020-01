Una cintura intorno l’Iran: il Pentagono è pronto a colpire (Di sabato 4 gennaio 2020) L’omicidio di Qasem Soleimani è uno degli episodi chiave per comprendere il presente e il futuro del Medio Oriente e i rapporti tra Iran e Stati Uniti. Il presidente degli Stati Uniti ha dato l’ok all’attacco con cui è stato colpito il potente generale delle forze Quds innescando un’escalation dai potenziali effetti distruttivi. Impossibile sapere ora quali saranno le conseguenze nel breve e lungo termine. Ma quello che è certo è che il raid che ha colpito e ucciso Soleimani e il generale delle Pmu Abu Mahdi al Muhandis è stato il culmine di un’operazione di accerchiamento da parte delle forze Usa immediatamente successiva all’assedio dell’ambasciata americana a Baghdad. In questi giorni, i cieli del Mediterraneo sono stati solcati da decine di aerei dell’aeronautica militare americana. Dall’America e dall’Europa ... Leggi la notizia su it.insideover

PMurroccu : RT @geomserio: Il terrorista che ha ammazzato una persona in Francia aveva problemi psichiatrici. Ma perché uno che si fa esplodere con una… - 37Boogie : @AngeMichieletto IL COMBATTIMENTO DI QUESTA SERA LO DEVI RIFARE CON LA MORETTA DALLE BELLE GAMBE PERCHÉ PER ME HAI… - katya04032018 : RT @geomserio: Il terrorista che ha ammazzato una persona in Francia aveva problemi psichiatrici. Ma perché uno che si fa esplodere con una… -