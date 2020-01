Una buona azione che viene condannata (Di sabato 4 gennaio 2020) Ci sono molte persone che cercano di aiutare gli altri in modi diversi, dando loro rifugio, cibo o qualsiasi altra cosa di cui abbiano bisogno, azioni del genere sono, il più delle volte, rispettate e ammirate dalle persone. Ma questa volta è successo esattamente il contrario. Il proprietario di un ristorante che offre cibo a chi è nel bisogno ha ricevuto lamentele dai vicini commercianti. Zuhaib Abbas Bangash , proprietario di un ristorante , originario del Pakistan , residente in Nuova Zelanda da più di otto anni, ha dovuto lasciare il suo paese a causa dei problemi di sicurezza in lui. Prima di lasciare sua moglie morì, così lasciò i suoi figli alle cure di sua madre. Il doloroso passato di Zuhaib è il motore di ciò che fa: dare cibo dal suo ristorante a chiunque ne abbia bisogno . Si mette i soldi di tasca per essere in grado di eseguire questo lavoro altruistico che gli fa sentire ... Leggi la notizia su bigodino

