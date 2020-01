Un posto al sole, anticipazioni 6-10 gennaio: un’emergenza improvvisa (Di sabato 4 gennaio 2020) anticipazioni Un posto al sole, puntate settimana prossima: Serena intuisce la verità Un posto al sole continua ad appassionare i telespettatori italiani che dal lunedì al venerdì si sintonizzano su Rai3 per seguire le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini. Le anticipazioni di Un posto al sole della settimana prossima svelano che Serena scoprirà il tradimento di Filippo. Il Capodanno è stato ricco di colpi di scena. La tensione tra Eugenio e Viola è alle stelle. Una telefonata di Aldo Leone al magistrato non fa altro che peggiorare la situazione. Nelle nuove puntate di Un posto al sole, Roberto e Viviana avranno un’animata discussione. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Marina, appena rientrata da Londra, dovrà affrontare Alberto. Serena non riesce a capire perché non è stato dato il lavoro a Viviana. La donna, insospettita dallo strano comportamento di ... Leggi la notizia su lanostratv

