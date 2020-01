Un giorno come tanti, film stasera in tv 4 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming (Di sabato 4 gennaio 2020) Un giorno come tanti è il film stasera in tv sabato 4 gennaio 2020 in onda in seconda serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Un giorno come tanti film stasera in tv: cast e scheda TITOLO ORIGINALE: Labor DayGENERE: DrammaticoANNO: 2013REGIA: Jason Reitmancast: Kate Winslet, Josh Brolin, James Van Der Beek, Maika Monroe, Clark Gregg, Tobey Maguire, Jacki Weaver, Lucas HedgesDURATA: 111 Minuti Un giorno come tanti film stasera in tv: trama Henry Wheeler è un solitario ragazzino di tredici anni che vive in una cittadina del New Hampshire insieme alla madre Adele (Kate Winslet). La donna, ex ballerina dal carattere fragile, è divorziata e non si è mai ripresa dall’abbandono del marito. Un giorno un uomo si avvicina loro in un centro commerciale chiedendo un passaggio. L’uomo, Frank ... Leggi la notizia su cubemagazine

