Ultim’ora – Salvini nei guai, Italia viva annuncia il voto sul caso-Gregoretti (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoRoma – Si mette male per Matteo Salvini. Italia viva, il partito di Matteo Renzi, non si era ancora espresso sull’autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega sul caso Gregoretti. Oggi è stata sciolta la riserva: “Salvini nella sua memoria”, ha detto il coordinatore di Italia viva, rispondendo all’Ansa su come si comporterà il partito nel voto in Giunta in Senato, “ci ha spiegato che il caso Gregoretti è identico a quello della Diciotti. Salvini certamente conosce le carte meglio di noi, e se lui dice che i casi sono identici, noi ci comporteremo in modo identico, votando come per la Diciotti a favore dell’autorizzazione al processo contro Salvini”. L'articolo Ultim’ora – Salvini nei guai, Italia viva annuncia il voto sul caso-Gregoretti proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

