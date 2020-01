Ultime Notizie Roma del 04-01-2020 ore 20:10 (Di sabato 4 gennaio 2020) Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione buona dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in apertura incontro di 45 minuti aveva giochi di oggi Tra i leader del MoVimento 5 Stelle Luigi Di Maio il segretario del PD Nicola Zingaretti al centro del parlato della situazione politica generale si è fatto un primo confronto sul percorso ad avviare per definire i prossimi obiettivi di governo il clima è stato molto positivo e costruttivo e quanto si legge in una nota congiunta degli staff dei due leader andiamo in Australia perché si Daniela da grande città del paese rischia di rimanere al buio a causa degli incendi che stanno mettendo a dura prova le forniture di energia elettrica nello stato più popolato del continente è la situazione peggiora di Ora in ora il ministro dell’energia mattina in Un Tweet ha invitato i residenti a ridurre il ... Leggi la notizia su romadailynews

