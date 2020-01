UFFICIALE – Perugia, esonero per Oddo: scelto il nuovo tecnico, ci sarà lui per la gara al San Paolo (Di sabato 4 gennaio 2020) Il Perugia ha esonerato Massimo Oddo, il comunicato del club Il Perugia, ha esonerato Massimo Oddo, ed avrebbe scelto il nuovo tecnico. Come riporta SkySport, il club avrebbe scelto il nuovo tecnico che sarà Serse Cosmi, si attendono giusto gli ultimissimi dettagli. Il neo tecnico, a questo punto, esordirà proprio il 14 gennaio al San Paolo per la sfida di Coppa Italia. esonero Massimo Oddo, il comunicato del club: A.C. Perugia Calcio comunica di aver sollevato Massimo Oddo dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia Massimo Oddo ed il suo staff per l’impegno e la serietà dimostrati in questi mesi, augurandogli i migliori successi professionali per il prosieguo della carriera. A breve sarà comunicato il nome del nuovo allenatore della Prima Squadra. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Lobotka-Napoli, arriva l’assist dal tecnico del ... Leggi la notizia su forzazzurri

SkySport : ? #UltimOra #SerieB ? #Perugia, ufficiale l'esonero di Massimo #Oddo ??C'è l'accordo con #Cosmi come suo sostituto… - 100x100Napoli : Il #Perugia in #CoppaITalia contro il #Napoli con il nuovo allenatore. - ingrogna : RT @SkySport: ? #UltimOra #SerieB ? #Perugia, ufficiale l'esonero di Massimo #Oddo ??C'è l'accordo con #Cosmi come suo sostituto #SkySport #… -