Ucciso il boia iraniano E il governo tentenna (Di sabato 4 gennaio 2020) Alessandro Sallusti Trump elimina il generale Soleimani, numero due del regime. Teheran minaccia: «Ci vendicheremo». Ma Conte e Di Maio fanno i conigli e non prendono posizione È notte quando Donald Trump rompe gli indugi e dà il via libera a una operazione preparata con cura, l'uccisione di Qassem Soleimani, generale iraniano e numero due del regime di Teheran. Non stiamo parlando di un avversario politico ma di un uomo ritenuto, con tanto di prove, il più pericoloso esecutore delle trame terroristiche in tutto il Medio Oriente e di quelle contro l'Occidente. Il suo esercito personale, un reparto speciale del Corpo delle guardie della rivoluzione islamica, era inserito nella lista nera delle Nazioni Unite e ritenuto dal governo americano una forza di supporto al terrorismo islamico. Di recente disse di Trump: «Presidente, ti avverto: siamo vicini a te in luoghi che tu non ... Leggi la notizia su ilgiornale

