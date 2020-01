Uccisione Soleimani, ministro Iran a segretario Onu: “Conseguenze incontrollabili” (Di sabato 4 gennaio 2020) "Data l'enorme popolarità del generale Soleimani tra la gente il suo martirio avrà conseguenze che non possono essere controllate da nessuno e la cui responsabilità ricadrà sugli Stati Uniti”, le parole del ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif al segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Leggi la notizia su fanpage

andreapurgatori : L’uccisione di #Soleimani, che per l’Iran garantiva gli equilibri in MO trattando con #Putin e #Assad è un atto im… - graziano_delrio : L’uccisione di #Soleimani decisa da Trump può innescare un’esplosione di tensione in Medio Oriente indebolendo le r… - TizianaFerrario : È guerra Usa-Iran.Con l'uccisione del gen. iraniano #Soleimani da parte di #Trump scopriremo presto che la ricreaz… -