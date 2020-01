Tv: ascolti; vince La porta dei sogni di Mara Venier (Di sabato 4 gennaio 2020) Il programma più visto della prima serata televisiva di ieri è stato La porta dei sogni condotto da Mara Venier trasmesso da Rai1, che ha totalizzato 3.060.000 telespettatori, pari al 14,5% di share. Su Canale5, il film Una tata magica ha realizzato 2.730.000 telespettatori e il 12.92% di share. La prima serata di Rai2, con il film, Notte al museo – Il segreto del faraone ha ottenuto 1.377.000 spettatori e il 6,1% di share. Su Italia1 il film Indiana Jones e il Tempio Maledetto ha catturato l’attenzione di 1.321.000 spettatori pari al 6.6% di share. Su Rai3, il film di Francesco Bruni Tutto quello che vuoi, ha segnato 1.257.000 spettatori e il 5,5% di share. Su Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne ha totalizzato 844mila spettatori con il 4.5% di share. Su La7 il film L’Attimo Fuggente ha registrato 722mila spettatori con il 3.3% di share. Nel complesso le reti ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

