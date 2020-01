Tuttosport: Napoli alla ricerca del terzino, offerta di 15 milioni per Acuna (Di sabato 4 gennaio 2020) Il Napoli continua la sua ricerca nel mercato di gennaio per un difensore che possa ricoprire la fascia sinistra dove, in assenza di Ghoulam, c’è solo Mario Rui. L’emergenza difesa è un argomento importante a cui il club vuole far fronte in questa finestra di mercato. Si continua a seguire l’opzione Rodrigues, ma come riporta oggi Tuttosport, resta in piedi anche la possibilità di Acuna “Continua anche la ricerca di un mancino e l’ipotesi Ricardo Rodriguez non è tramontata nonostante il Milan non intenda cederlo in prestito. Se gli azzurri si trovassero costretti ad investire denaro fresco, preferirebbero bussare alla porta dello Sporting per l’argentino Acuna, valutato 20 milioni. Il Napoli ne ha già offerti 15”. L'articolo Tuttosport: Napoli alla ricerca del terzino, offerta di 15 milioni per Acuna ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Tuttosport: #Napoli alla ricerca del terzino, offerta di 15 milioni per #Acuna #DeLaurentiis preferirebbe avere… - SiamoPartenopei : Napoli su Acuna, TuttoSport: “ADL ha offerto 15 mln, ecco a quanto si può chiudere' - news24_napoli : PRIMA PAGINA TUTTOSPORT – “Vendiamo Pogba!”, assist di Giggs alla Juve… -