Trump su Twitter: “Soleimani doveva essere eliminato anni fa”. Tensione USA-Iran alle stelle (Di sabato 4 gennaio 2020) Trump si espone su Twitter in merito all’attacco lanciato la scorsa notte sull’aeroporto di Baghdad, con il quale ha portato a compimento l’uccisione di Qassem Soleimani. Immediate le risposte da altri vertici politici. Donald Trump lancia su Twitter un messaggio diretto e conciso in merito all’uccisione di Qassem Soleimani, avvenuta la scorsa notte a … L'articolo Trump su Twitter: “Soleimani doveva essere eliminato anni fa”. Tensione USA-Iran alle stelle proviene da www.meteoweek.com. Leggi la notizia su meteoweek

