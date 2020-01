Trump: «Se Teheran attaccherà siamo pronti a colpire 52 siti in Iran come i 52 ostaggi americani di 40 anni fa» (Di domenica 5 gennaio 2020) Continua a crescere la tensione tra Usa e Iran dopo l’uccisione del generale Iraniano Qasam Soleimani e la seconda azione mirata – a distanza di 24 ore – finalizzata a decapitare tutti i vertici militari fedeli a Teheran in Iraq. Dopo gli attacchi Usa al cuore dell’Iran, sono esplose le proteste al coro di “A morte l’America” con tanto di rogo di bandiere statunitensi e israeliane. Nello scontro tra i due Paesi i toni sono decisamente incandescenti, come testimoniano gli ultimi tre tweet del presidente Usa Donald Trump: «L’Iran sta dicendo in modo molto audace di prendere di mira alcuni obiettivi statunitensi come vendetta per aver liberato il mondo dal loro leader terrorista che aveva appena ucciso un americano e ferito gravemente molti altri, per non parlare di tutte le persone che aveva ucciso durante la sua vita, inclusi di recente ... Leggi la notizia su open.online

