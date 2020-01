Trump ha sferrato l’attacco senza avere una strategia, non avvisando né gli alleati Nato né Israele (Di sabato 4 gennaio 2020) I venti di guerra tra Iran e USA nascono da un azzardo del Presidente Donald Trump. L'attacco, non è stata concordato né con gli alleati né con Israele. Un atto di forza a pochi mesi dal voto per la sua rielezione che, però, non è figlio di una strategia chiara e coerente. Leggi la notizia su fanpage

Dimeneguarde : Raid Usa: ucciso Soleimani. Ecco perché Trump, spinto dai falchi, ha sferrato l’attacco che cambia tutto - Suchi47 : @GiovanniDeMeis1 @Thamas22654247 Qua invece Trump ha dichiarato che l'attacco è stato sferrato per difendere gli in… - brunoforesi : Raid Usa: ucciso Soleimani. Ecco perché Trump, spinto dai falchi, ha sferrato l’attacco che cambia tutto -