Trump e i tweet del 2011: “Obama attaccherà l’Iran per essere rieletto” (Di sabato 4 gennaio 2020) Dopo l’uccisione del generale iraniano Soleimani e la conseguente crisi aperta tra Iran e Stati Uniti, in molti stanno condividendo dei tweet di Trump risalenti al 2011 in cui il tycoon accusava il suo predecessore Barack Obama di attaccare lo stato mediorientale soltanto per sperare di essere rieletto. Parole che i più stanno trovando emblematiche in vista delle presidenziali che si terranno negli Usa a novembre 2020. Iran, Trump attaccò Obama I post risalgono al periodo compreso tra novembre 2011 e agosto 2012, quando Obama era in corsa per il ruolo da Presidente contro il repubblicano Mitt Romney. “In un futuro non troppo distante attaccherà l’Iran perché ciò lo aiuterà nelle elezioni“, “Per essere eletto inizierà una guerra in Iran“, “Come ho predetto, sta preparando un attacco proprio poco prima di Novembre“. Questi alcuni dei tweet ... Leggi la notizia su notizie

