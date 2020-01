Trovata la meteorite di Capodanno che ha solcato i cieli del Nord Italia, grazie alla rete PRISMA (Di sabato 4 gennaio 2020) grazie alle previsioni della rete PRISMA (Prima Rete Italiana per la Sorveglianza sistematica di Meteore e dell’Atmosfera), una collaborazione promossa e coordinata dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), è stata finalmente Trovata oggi, in provincia di Modena, la meteorite che ha solcato il cielo nel tardo pomeriggio di Capodanno. Autore del ritrovamento è Davide Gaddi, ciclista emiliano noto per avere organizzato tramite i suoi viaggi in bicicletta raccolte fondi a scopo benefico. Gaddi ha ritrovato, nel pomeriggio di oggi, alcuni frammenti in zona Disvetro-Rovereto sul Secchia in provincia di Modena ai limiti dell’area indicata dai calcoli effettuati dalla rete PRISMA, che sul territorio Italiano oggi conta circa 50 camere all-sky per l’osservazione di meteore brillanti. Il ritrovamento conferma la validità del metodo applicato e l’importanza del progetto PRISMA per ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

Trovata meteorite Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Trovata meteorite