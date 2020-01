Trieste, gli insulti omofobi del consigliere comunale Fabio Tuiach: “Quello dei gay che si sfondano il cu** non è vero amore” (Di sabato 4 gennaio 2020) Trieste: gli insulti omofobi del consigliere comunale Fabio Tuiach Fabio Tuiach, consigliere comunale di Trieste, già noto alle cronache per aver dichiarato di essersi offeso perché Liliana Segre aveva affermato che “Gesù era ebreo”, è tornato a far parlare di sé, questa volta per aver scritto una serie di insulti omofobi sul suo profilo Facebook. Tuiach ha condiviso sui social un articolo in cui si raccontava una violenza domestica riguardante una coppia di due uomini. Il consigliere comunale ha commentato la notizia con le seguenti parole: “Voi sareste veramente così omofobi da non dare figli a due uomini innamorati che si sfondano il cu*o e litigano solo in mancanza di vasellina? Che mondo di mer**a, se non credi che questo sia amore oltre al blocco sui Facabook, presto sarai rinchiuso in campo di concentramento per omofobi”. Le parole di Tuiach in breve ... Leggi la notizia su tpi

