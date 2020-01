Trento, pakistano sequestra e violenta in casa 27enne italiana (Di sabato 4 gennaio 2020) Federico Garau Lo straniero ha tentato fin da subito un approccio nei confronti della giovane, che lo ha respinto. Per nulla scoraggiato, le ha sottratto il cellulare e l'ha rinchiusa in casa, mettendole le mani addosso e cercando di stuprarla Poche ore dopo aver incontrato e conosciuto un pakistano di 32 anni, decide di seguirlo nel suo appartamento di Trento ma viene rinchiusa a chiave dallo straniero, che le mette le mani addosso e cerca di approfittare di lei. Vittima dell'ennesima aggressione una ragazza italiana di 27 anni la quale, per fortuna, è riuscita a raggiungere una vetrata ed a gridare la sua richiesta di aiuto, poi raccolta da alcuni passanti che hanno fatto scattare immediatamente l'allarme contattando le forze dell'ordine. Una vicenda, questa, che ha avuto inizio nelle vie del centro di Trento, dove la vittima ha incontrato per la prima volta e conosciuto ... Leggi la notizia su ilgiornale

dan2cil : RT @Sara_fromArda: Ennesima vittima del lavaggio di cervello antirazzista che ti convince a non avere pregiudizi verso nessuno e a fidarti… - animalivitamia : RT @Se23rex: Trento, accetta l'invito a casa di un pakistano: lui la segrega e tenta di stuprarla. Incubo per una 27enne italiana - Rassegn… - Jambonet1 : RT @Se23rex: Trento, accetta l'invito a casa di un pakistano: lui la segrega e tenta di stuprarla. Incubo per una 27enne italiana - Rassegn… -