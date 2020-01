Tragedia nel napoletano, l’ambulanza tarda ad arrivare: muore ragazza di 19 anni (Di sabato 4 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSan Giorgio a Cremano (Na) – Tragedia nel napoletano a San Giorgio a Cremano il ritardo di un ambulanza costa la vita ad una ragazza di soli 19 anni. Aveva avuto un malore intorno alle 11 e 30 di questa mattina, quando i parenti hanno così allertato i soccorsi. La giovane che avvertiva difficoltà respiratorie si è spenta nella sua abitazione in via Principe de Liguori. Mentre l’ambulanza è arrivata con circa un’ora di ritardo, dopo la telefonata al pronto soccorso e dopo numerosi solleciti da parte dei familiari. Come riportato dal portale d’informazione online Fanpage, sul posto sono intervenute le forze dell’ordine in attesa del magistrato che ora sta lavorando sul caso di malasanità. La giovane sarebbe scomparsa a causa di un infarto. L'articolo Tragedia nel napoletano, l’ambulanza tarda ad arrivare: muore ragazza di 19 anni proviene da ... Leggi la notizia su anteprima24

