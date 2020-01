Tragedia durante lo show: il cantante sudamericano Juliano Cezar stroncato da infarto sul palco - (Di sabato 4 gennaio 2020) Novella Toloni Il cantante brasiliano si è accasciato sul palco del concerto di Capodanno a Uniflor, morendo all'istante davanti a migliaia di persone in piazza, proprio come successe sei anni fa al cantante Mango È morto davanti a migliaia di persone, mentre stava cantando una delle sue celebri canzoni, il cantante brasiliano Juliano Cezar. Il 58enne è stato stroncato da un infarto mentre si esibiva sul palco del concerto di Capodanno, nella cittadina di Uniflor, nella regione del Paranà. Il video della sua morte in diretta, pubblicato su Instagram, è diventato virale in poche ore e mostra gli ultimi istanti di vita del cantante. Juliano Cezar, uno dei principali esponenti del genere sudamericano "sertanejo", si trovava sul palco dello show di fine anno organizzato a Uniflor insieme alla sua band. Alcune canzoni, poi il dramma. Nel video diffuso sui social si vede Cezar ... Leggi la notizia su ilgiornale

