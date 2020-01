Traffico Roma del 04-01-2020 ore 13:30 (Di sabato 4 gennaio 2020) NON MOLTO IL Traffico SEGNALATO IN QUESTE ORE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CAPITALE. SOLO RALLENTAMENTI IN USCITA DALLA CITTA’ SU VIA PONTINA DA TOR DE CENCI A CASTEL RomaNO VERSO POMEZIA. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE PER LAVORI ALLE SCALE MOBILI E ASCENSORI, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA LE STAZIONI CORNELIA E BALDO DEGLI UBALDI SONO CHIUSE PER CUI I TRENI TRANSITANO SENZA FERMARSI,. ATTIVA UNA LINEA DI BUS NAVETTA – LA MA13 – CHE COLLEGA LE DUE STAZIONI CHIUSE A QUELLE DI VALLE AURELIA E CIPRO. SEMPRE CHIUSA LA STAZIONE DI BARBERINI QUESTA SERA AL PALAZZO DELLO SPORT DELL’EUR LO SPETTACOLO NOTRE DAME DE PARIS; POSSIBILI DIFFICOLTA’ PER IL Traffico SULLA CRISTOFORO COLOMBO A PARTIRE DALLE 19.00. OGGI DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA ZTL-FASCIA VERDE FINO ALLE ORE 20.30 PER CICLOMOTORI E MOTOVEICOLI FINO AD EURO 1, ... Leggi la notizia su romadailynews

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 04-01-2020 ore 13:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2020 ore 13:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - LuceverdeRadio : ????#autostrade #traffico - A1 Roma Firenze code a tratti tra Ponzano Romano e Orte > Milano #luceverde #Lazio -