Tour de Ski 2020, Lucia Scardoni: “Da tanto un’italiana non raggiungeva una finale, iniezione di fiducia” (Di sabato 4 gennaio 2020) Lucia Scardoni ha conquistato un eccellente quinto posto nella sprint a tecnica classica della Val di Fiemme, prova valida per il Tour de Ski. L’azzurra è stata estremamente costante fin dalle qualificazioni e ha ottenuto il miglior risultato della carriera in Coppa del Mondo. La 28enne ha ben figurato nella gara poi vinta dalla slovena Anamarija Lampic davanti alla norvegese Astrid Jacobsen e alla statunitense Jessica Deggins. La finanziera di Predazzo ha poi analizzato la sua prova ai microfoni della Fisi: “C’è un po’ di rammarico dopo la finale perché avrei potuto cambiare binario e giocarmi meglio le mie chance nel rettilineo conclusivo però direi che va benissimo così. È una ottima iniezione di fiducia per il futuro, è bello far vedere che ci siamo anche noi. Da tanto un’italiana non raggiungeva una finale, soprattutto nel ... Leggi la notizia su oasport

