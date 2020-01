Tour de Ski 2020, Federico Pellegrino: “Un peccato, volevo fare risultato davanti agli italiani” (Di sabato 4 gennaio 2020) Federico Pellegrino non è riuscito a brillare nella sprint a tecnica classica in Val di Fiemme, prova valida per il Tour de Ski 2020. Il valdostano non è andato oltre il tredicesimo posto sulle nevi italiane, faticando a digerire una tecnica non propriamente sua e venendo eliminato ai quarti di finale dopo la seconda posizione nelle qualificazioni. Il 29enne sperava di lottare per il podio ma non c’è stato nulla da fare, traspare grande amarezza dalle sue parole rilasciate ai microfoni della Fisi: “Un gran peccato perché era l’occasione giusta per ottenere un risultato importante davanti al pubblico italiano. Lo scorso anno a Cogne mi ero esaltato, oggi volevo fare lo stesso ma non è andata bene. Le sprint sono così, non ci vuole nulla a rimanere fuori, e Spitsov di certo non vale più di me nelle sprint. L’arrivo in velocità preceduto da una salita in cui fatichi ad andare davanti ... Leggi la notizia su oasport

