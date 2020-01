Tornano le domeniche gratis nei musei italiani – Gli appuntamenti del 5 gennaio nelle principali città (Di sabato 4 gennaio 2020) Anche nel 2020 Tornano le domeniche al Museo, le giornate in cui si potranno visitare gratuitamente musei e parchi archeologici statali. Il primo appuntamento è previsto per domenica 5 gennaio. Per il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, è invece prevista l’apertura straordinaria di gallerie e altri certi di arte e cultura, secondo tariffario tradizionale. Sul sito del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo è presente l’elenco completo delle strutture che aderiscono all’iniziativa, regione per regione, città per città. Vediamo qualche idea dalle città di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Palermo. musei gratis a Torino Villa ReginaPalazzo Carignano musei Reali di Torino – Museo di Antichità musei Reali di Torino – Palazzo Chiablesemusei Reali di Torino – Giardini Realimusei Reali di Torino ... Leggi la notizia su open.online

