Torino, Mazzarri costretto a rinunciare a Millico. Il motivo (Di sabato 4 gennaio 2020) Torino, Mazzarri parte per Roma con appena tre attaccanti. Millico alza bandiera bianca a causa di un attacco febbrile Si avvicina inesorabilmente la gara del Torino contro la Roma, in programma nella giornata di domani all’Olimpico. Walter Mazzarri ha stilato la lista dei giocatori convocati in cui compaiono appena tre attaccanti. Solo Belotti, Zaza e Verdi a disposizione a causa della defezione di Millico. Il giovane granata è costretto ad alzare bandiera bianca a causa della febbre. Ai “grandi” sono stati aggregati Buongiorno e Adopo della Primavera. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

