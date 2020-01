Senza veli! Ilary Blasi | l’ultima foto dalle Maldive batte tutte le altre | “La perfezione”

Topless! Ilary Blasi, l’ultima foto dalle Maldive batte tutte le altre: “La perfezione” (Di sabato 4 gennaio 2020) Periodo di estremo relax per la bellissima conduttrice tv e showgirl Ilary Blasi, che si sta godendo la splendida vacanza alle Maldive insieme al marito Francesco Totti e ai figli. Proprio poco fa ha sconvolto Instagram con un’immagine di lei da sogno, che ha messo a repentaglio il cuore di molti suoi fan. Il suo fisico è impeccabile ed invidiato dalle ventenni e l’ultimo scatto ne è la prova assoluta. La donna ha messo in mostra un corpo da urlo e le sue curve mozzafiato hanno entusiasmato i suoi follower. Ovviamente è stato impossibile non notare un dettaglio particolare che ha reso la foto decisamente ‘hot’, quasi da censura. Il suo viso è coperto dai capelli e la forma del suo lato B la si può ammirare in tutto il suo splendore. Ma c’è un’altra cosa che ha letteralmente steso tutti. Andiamo a vedere di cosa stiamo parlando. (Continua dopo la ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

